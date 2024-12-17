Раскрыт диагноз ребёнка, которого насмерть сбила пьяная автоледи на Porshe

Ребёнок, сбитый женщиной-водителем на Porshe в Новой Москве, страдал аутизмом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 14 декабря автоледи Татьяна Сорокина выехала на тротуар и сбила девятилетнего ребёнка и его няню. Мальчик скончался в больнице от полученных травм, а няня продолжает лечение в медицинском учреждении. 49-летняя женщина села пьяной за руль из-за того, что тяжело переживала смерть отца, который скончался от онкологии. Щербинский городской суд отправил Сорокину на два месяца — до 14 февраля — в СИЗО. Свою вину она признала.