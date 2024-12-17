Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 09:17

Раскрыт диагноз ребёнка, которого насмерть сбила пьяная автоледи на Porshe

РИАН: Мальчик, которого сбила женщина на Porsche в Москве, страдал аутизмом

Ребёнок, сбитый женщиной-водителем на Porshe в Новой Москве, страдал аутизмом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, ребёнок страдал аутизмом», — сказал собеседник агентства.

Осторожно, жёсткие кадры: Life.ru публикует видео с моментом наезда пьяной женщины на ребёнка в Москве
Осторожно, жёсткие кадры: Life.ru публикует видео с моментом наезда пьяной женщины на ребёнка в Москве

Напомним, 14 декабря автоледи Татьяна Сорокина выехала на тротуар и сбила девятилетнего ребёнка и его няню. Мальчик скончался в больнице от полученных травм, а няня продолжает лечение в медицинском учреждении. 49-летняя женщина села пьяной за руль из-за того, что тяжело переживала смерть отца, который скончался от онкологии. Щербинский городской суд отправил Сорокину на два месяца — до 14 февраля — в СИЗО. Свою вину она признала.

Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Мария Любицкая
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar