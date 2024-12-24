«Большое горе»: В семье Шукшиных впервые заговорили о смерти Фрейи Зильбер

Дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга впервые прокомментировала смерть бывшей невестки своей сестры Марии Фрейи Зильбер. Женщина выразила сожаление, что её внучатый племянник Марк остался без матери.

«Мы, конечно, с мамой никаких комментариев не даём и на вопросы не отвечаем. Хотим лишь выразить соболезнования родственникам покойной, которые живут в Сибири, хотя мы с ними лично не знакомы. От себя добавлю, что это большое горе, мне очень жаль Фрейю и маленького мальчика, который остался без мамы», — цитирует Ольгу NEWS.ru.

Бросать мальчика семья не планирует. Лидия Федосеева-Шукшина готова помочь правнуку, заявила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. Точные причины гибели Зильбер ещё уточняются.