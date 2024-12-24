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24 декабря, 12:41

«Большое горе»: В семье Шукшиных впервые заговорили о смерти Фрейи Зильбер

Ольга Шукшина назвала большим горем смерть бывшей невестки своей сестры Зильбер

Фрейя Зильбер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / freya_zilber

Фрейя Зильбер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / freya_zilber

Дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга впервые прокомментировала смерть бывшей невестки своей сестры Марии Фрейи Зильбер. Женщина выразила сожаление, что её внучатый племянник Марк остался без матери.

«Мы, конечно, с мамой никаких комментариев не даём и на вопросы не отвечаем. Хотим лишь выразить соболезнования родственникам покойной, которые живут в Сибири, хотя мы с ними лично не знакомы. От себя добавлю, что это большое горе, мне очень жаль Фрейю и маленького мальчика, который остался без мамы», — цитирует Ольгу NEWS.ru.

Бросать мальчика семья не планирует. Лидия Федосеева-Шукшина готова помочь правнуку, заявила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. Точные причины гибели Зильбер ещё уточняются.

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Напомним, что о смерти бывшей невестки Марии Шукшиной стало известно 22 декабря. Девушку нашли в Санкт-Петербурге. Рядом с ней на полу лежали шприц и трубка для употребления курительных смесей. Зильбер было 26 лет. Ранее она находилась в отношениях с сыном Марии Шукшиной Макаром Касаткиным. После того как Фрейя забеременела, парень ретировался. Сначала он не хотел признавать ребёнка, но после ДНК-теста, который подтвердил их родство, Шукшины приняли Марка.

Наталья Афонина
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