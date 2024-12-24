Премьер Британии заговорил о переброске королевских войск в Западную Украину
Премьер Британии Стармер допустил отправку английских инструкторов на Украину
Премьер-министр Британии Кейр Стармер предложил кардинальное решение, как пополнить личный состав ВСУ. Он уверен, что в Незалежной можно отправить инструкторов, так как сейчас Киев не в состоянии набрать нужное число новобранцев среди самих украинцев. Об этом сообщает The Times, напоминая, что подобную идею уже высказывал Владимир Зеленский.
По мнению Стармера, в западных регионах Украины британцы вполне могли бы передать свой профессионализм и проявить себя на полигонах. Политик напомнил, что сейчас украинцы обучаются в Великобритании, подготовлена примерно 51 тысяча солдат, однако, полагает чиновник, такие тренировки нужно проводить на территории самой Украины.
Стармер добавил, что прибывающие в Англию украинцы якобы боятся не успеть подготовиться и «доблестно представить» свою страну на поле боя. Поэтому вполне логично начать обучать солдат ВСУ у них на родине, что должно успокоить тех, кто боится призыва и мотивировать на борьбу уже действующий состав бойцов, резюмировал британский премьер.
Ранее агентство Reuters написало, что среди властей стран Европы идёт дискуссия об отправке на Украину до 100 тысяч военных после окончания конфликта. Ядро этого воинского контингента могут составить военные из 5-8 стран, среди которых Германия, Британия, Франция, Италия и Польша. Численность группы будет зависеть от формата, который сейчас обсуждается в Евросоюзе. Минимальной планкой называется 40 тысяч военных.
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