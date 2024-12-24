Премьер Британии заговорил о переброске королевских войск в Западную Украину

Премьер-министр Британии Кейр Стармер предложил кардинальное решение, как пополнить личный состав ВСУ. Он уверен, что в Незалежной можно отправить инструкторов, так как сейчас Киев не в состоянии набрать нужное число новобранцев среди самих украинцев. Об этом сообщает The Times, напоминая, что подобную идею уже высказывал Владимир Зеленский.

По мнению Стармера, в западных регионах Украины британцы вполне могли бы передать свой профессионализм и проявить себя на полигонах. Политик напомнил, что сейчас украинцы обучаются в Великобритании, подготовлена примерно 51 тысяча солдат, однако, полагает чиновник, такие тренировки нужно проводить на территории самой Украины.

Стармер добавил, что прибывающие в Англию украинцы якобы боятся не успеть подготовиться и «доблестно представить» свою страну на поле боя. Поэтому вполне логично начать обучать солдат ВСУ у них на родине, что должно успокоить тех, кто боится призыва и мотивировать на борьбу уже действующий состав бойцов, резюмировал британский премьер.