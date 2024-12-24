Банда криптовалютчиков «с FOREX» выманила у россиян $100 млн и донатила ВСУ

Российские силовики задержали руководителей региональных офисов компании Sincere Systems Group, которые обманным путём выманили у россиян более 100 миллионов долларов и отправили на украинские криптовалютные биржи. Об этом рассказали в МВД РФ.

В России задержаны руководители компании Sincere Systems Group. Видео © Telegram / МВД Медиа

«Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах РФ. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта», — уточнили в ведомстве.

Мошенники обещали вкладчикам доход до 30% в месяц. При этом потерпевшим демонстрировались примеры якобы успешных вложений, однако никто из поверивших аферистам так и не смог затем снять свои деньги. Преступники отправляли полученные средства на криптовалютные биржи, в том числе на Украине, откуда деньги уходили на обслуживание ВСУ.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество», проведено более 30 обысков по адресам подозреваемых в Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и в Московской области. Полиция доставила в участки 30 человек для допроса и проведения следственных действий, двое фигурантов дела отправлены под арест. Устанавливаются и другие участники преступной деятельности.