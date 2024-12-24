ВСУ вернут родным останки более 200 убитых на курской земле солдат

В течение суток украинская армия потеряла более 200 солдат в Курской области. ВС РФ также уничтожили бронетранспортёр, боевую бронемашину, станцию РЭБ и пять автомобилей. Об этом сообщается в сводке в телеграм-канале Минобороны России.

В общей сложности за время вторжения в Курскую область Украина потеряла уже 43 510 солдат, 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортёров, 1 316 боевых бронированных машин, 1 179 автомобилей, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, в числе которых 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспорно-заряжающих машин, 80 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО. Среди других потерь ВСУ – 28 единиц инженерной и другой техники, среди которых 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.