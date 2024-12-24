«Опять жалобы!» Гладков пригрозил мэрии Белгорода за ложь о ремонте повреждённых ВСУ домов
Гладков: Администрация Белгорода обманула с ответом о восстановленных домах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что администрация Белгорода обманула его с ответом о восстановлении жилья, пострадавшего в результате обстрелов со стороны ВСУ. Чиновник записал видеообращение в телеграм-канале и рассказал, что в списки отремонтированных властями квартир попали те, где работы не проводились.
«К сожалению, опять жалобы со стороны жителей. Город Белгород опять попал под критику. В списке восстановленного жилья квартиры есть, а по факту восстановления нет», — возмутился политик.
Гладков добавил, что подобные инциденты происходят не впервые и это вызывает вопросы к местным чиновникам, ответственным за восстановление повреждённых домов. По его словам, он лично выедет на место, разберётся в ситуации, выслушает обращения горожан. Губернатор также пригрозил призвать к ответу госслужащих, допустивших подобную ситуацию с обманом.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила несколько вражеских целей на подлёте к Белгороду. Жертв и разрушений на земле зафиксировано не было.