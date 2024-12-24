«Пятикратное увеличение»: Мантуров назвал главные цели в сфере развития беспилотных систем

Зампред правительства Денис Мантуров назвал беспилотные авиационные системы одним из самых актуальных направлений технологического лидерства для страны. Об этом он сообщил в студии Национального центра «Россия».

Также Мантуров выделил основные цели в сфере развития беспилотных систем, а именно: обеспечение пятикратного увеличения производства и выход на 70% уровень независимости к 2030 году.

Также Первый заместитель Председателя Правительства РФ подчеркнул, что к 2030 году Россия укрепит свои позиции и станет «гордой, мощной, сильной».