«Пятикратное увеличение»: Мантуров назвал главные цели в сфере развития беспилотных систем
Мантуров назвал беспилотные системы актуальной сферой технологического лидерства
Зампред правительства Денис Мантуров назвал беспилотные авиационные системы одним из самых актуальных направлений технологического лидерства для страны. Об этом он сообщил в студии Национального центра «Россия».
Также Мантуров выделил основные цели в сфере развития беспилотных систем, а именно: обеспечение пятикратного увеличения производства и выход на 70% уровень независимости к 2030 году.
Также Первый заместитель Председателя Правительства РФ подчеркнул, что к 2030 году Россия укрепит свои позиции и станет «гордой, мощной, сильной».
Ранее Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в России необходимо создать новый род войск — войска беспилотных систем. Такое решение обусловлено растущей ролью БПЛА в военных конфликтах современного мира.
Telegram / Национальный центр «Россия»