Сгоревший в Татарстане барак принадлежит дочери экс-министра сельского хозяйства

Сгоревший барак в Малореченском принадлежит Елене Собиной, дочери бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии Николая Собина. Как сообщает Mash Iptash, она является владельцем ООО «Мир», которой принадлежит ферма, где и произошёл пожар. К слову, в 2023 году выручка компании составила приблизительно 1,3 миллиарда рублей.

Уточняется, что все работники (как выжившие, так и погибшие) являются гражданами Узбекистана. Они находились на территории нелегально. Открыты уголовные дела по статьям: причинение смерти по неосторожности, организация нелегальной миграции и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.