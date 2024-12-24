Сгоревший в Татарстане барак принадлежит дочери экс-министра сельского хозяйства
Последствия пожара в бараке. Обложка © Telegram / Mash Iptash
Сгоревший барак в Малореченском принадлежит Елене Собиной, дочери бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии Николая Собина. Как сообщает Mash Iptash, она является владельцем ООО «Мир», которой принадлежит ферма, где и произошёл пожар. К слову, в 2023 году выручка компании составила приблизительно 1,3 миллиарда рублей.
Уточняется, что все работники (как выжившие, так и погибшие) являются гражданами Узбекистана. Они находились на территории нелегально. Открыты уголовные дела по статьям: причинение смерти по неосторожности, организация нелегальной миграции и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Напомним, в посёлке Малореченский в Татарстане в результате пожара в бараке погибли шесть человек. В момент инцидента в помещении находились 39 людей, из которых 33 смогли выйти на свежий воздух самостоятельно, один из них получил травмы. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение инструкций по эксплуатации электрооборудования.