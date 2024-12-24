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24 декабря, 12:08

Сгоревший в Татарстане барак принадлежит дочери экс-министра сельского хозяйства

Последствия пожара в бараке. Обложка © Telegram / Mash Iptash

Последствия пожара в бараке. Обложка © Telegram / Mash Iptash

Сгоревший барак в Малореченском принадлежит Елене Собиной, дочери бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии Николая Собина. Как сообщает Mash Iptash, она является владельцем ООО «Мир», которой принадлежит ферма, где и произошёл пожар. К слову, в 2023 году выручка компании составила приблизительно 1,3 миллиарда рублей.

Уточняется, что все работники (как выжившие, так и погибшие) являются гражданами Узбекистана. Они находились на территории нелегально. Открыты уголовные дела по статьям: причинение смерти по неосторожности, организация нелегальной миграции и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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Напомним, в посёлке Малореченский в Татарстане в результате пожара в бараке погибли шесть человек. В момент инцидента в помещении находились 39 людей, из которых 33 смогли выйти на свежий воздух самостоятельно, один из них получил травмы. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение инструкций по эксплуатации электрооборудования.

Александра Мышляева
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