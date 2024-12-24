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24 декабря, 12:29

В Солнечногорске врачи спасли мужчину, пострадавшего при нападении быка

Нейрохирурги из Солнечногорска спасли жизнь мужчине, который получил многочисленные травмы после нападения быка. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

46-летний скотник поступил в Солнечногорскую больницу, где медики диагностировали у него размозжение почки, осложнённую травму шейного отдела позвоночника, из-за которой возникли двигательные нарушения в конечностях. Оказалось, что бык напал на мужчину во время работы.

«После стабилизации состояния пациента в отделении реанимации мы провели многокомпонентную операцию, в ходе которой две бригады хирургов одновременно устранили повреждения в разных зонах. Уролог — в почке, нейрохирурги — в шейном отделе позвоночника. В частности, они освободили спинной мозг от сдавления, восстановили ось позвоночника и зафиксировали его в анатомически правильном положении», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Роман Михайлов.

Хирургическое вмешательство длилось более 5 часов, но всё завершилось успешно. В результате операции удалось восстановить функциональность конечностей — в ногах на 100%, в руках — на 80%. После пациент прошёл курс реабилитации, и его выписали домой для дальнейшего восстановления.

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Ранее сообщалось, что московские врачи впервые провели сложнейшую операцию и пришили пациенту пять отсечённых пальцев. Медики смогли восстановить конечность за один раз, разделив хирургическое вмешательство на несколько этапов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ralph Lear

Ольга Сливченко
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