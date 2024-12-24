Замглавы челябинского дорожного хозяйства оказался членом ОПГ
У замминистра дорожного хозяйства Челябинской области Харченко проходят обыски
Замглавы министра дорожного хозяйства и транспорта Станислав Харченко. Обложка © Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
В Челябинской области у первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко проходят обыски на его рабочем месте и по месту жительства. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на источник.
«В рабочем кабинете Харченко провели обыски. Самого первого замминистра не было на рабочем месте. Вероятно, из-за обысков по его месту жительства в закрытом поселке «Саммит», — сообщил источник.
По предварительной информации, Харченко оказался частью дорожной организованной преступной группы, где он отвечал за заключение государственных контрактов с подрядчиками. В роли лидера выступал генеральный директор «Уралдорстроя» Нвер Колозян, который в настоящее время находится под следствием за получение взятки.
Ранее Life.ru сообщал, что экс-заместителя министра просвещения, который долгое время находился в федеральном розыске по обвинению в хищении, задержали в московском аэропорту. Согласно информации следствия, он вместе с сообщниками из учебных заведений и кадровых агентств вывел из бюджета более 54 миллионов рублей.