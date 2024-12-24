Замглавы челябинского дорожного хозяйства оказался членом ОПГ

В Челябинской области у первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко проходят обыски на его рабочем месте и по месту жительства. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на источник.

«В рабочем кабинете Харченко провели обыски. Самого первого замминистра не было на рабочем месте. Вероятно, из-за обысков по его месту жительства в закрытом поселке «Саммит», — сообщил источник.

По предварительной информации, Харченко оказался частью дорожной организованной преступной группы, где он отвечал за заключение государственных контрактов с подрядчиками. В роли лидера выступал генеральный директор «Уралдорстроя» Нвер Колозян, который в настоящее время находится под следствием за получение взятки.