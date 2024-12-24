Пугачёву и Распутину заказывали киллерам в 90-е, но их спас «крёстный отец»

Певиц Аллу Пугачёву и Машу Распутину планировали «убрать» влиятельные люди в 90-х годах. Об этом на передаче «Пусть говорят» рассказал прозванный СМИ «крёстным отцов российского шоу-бизнеса» бизнесмен Геннадий Снустиков.

Он вспомнил, что тогда артистки стали неугодными некоторым «серьёзным людям», из-за чего те даже заказали их бандитам. Причину, по которой кому-то понадобилась их смерть, Снустиков оглашать не стал.

«Пришлось мне встрять и ответить: «Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина (от фамилии музыканта Игоря Талькова, убитого в 1991 году. — Прим. Life.ru)», — сказал он тогда.

В 90-х Снустиков имел непосредственную связь с криминальным миром. Он неоднократно оказывал помощь своим друзьям из шоу-бизнеса, а также преподносил такие дары, которые себе мог на то время позволить разве что криминальный авторитет. В последние годы у него начались серьёзные проблемы со зрением, а его миллионное состояние ушло от него так же, как ушёл из страны бандитизм.