Пугачёву и Распутину заказывали киллерам в 90-е, но их спас «крёстный отец»
Бизнесмен Снустиков заявил, что помешал покушению на Пугачёву и Распутину в 90-е
Алла Пугачёва и Маша Распутина. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/masharasputina_official, alla_orfey
Певиц Аллу Пугачёву и Машу Распутину планировали «убрать» влиятельные люди в 90-х годах. Об этом на передаче «Пусть говорят» рассказал прозванный СМИ «крёстным отцов российского шоу-бизнеса» бизнесмен Геннадий Снустиков.
Он вспомнил, что тогда артистки стали неугодными некоторым «серьёзным людям», из-за чего те даже заказали их бандитам. Причину, по которой кому-то понадобилась их смерть, Снустиков оглашать не стал.
«Пришлось мне встрять и ответить: «Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина (от фамилии музыканта Игоря Талькова, убитого в 1991 году. — Прим. Life.ru)», — сказал он тогда.
В 90-х Снустиков имел непосредственную связь с криминальным миром. Он неоднократно оказывал помощь своим друзьям из шоу-бизнеса, а также преподносил такие дары, которые себе мог на то время позволить разве что криминальный авторитет. В последние годы у него начались серьёзные проблемы со зрением, а его миллионное состояние ушло от него так же, как ушёл из страны бандитизм.
Возможно, это как-то связано с положением, которое Примадонна занимала в то время в российском шоу-бизнесе. В предсмертном интервью певец Лёвкин рассказал, что в те годы Пугачёва практически единолично решала судьбы молодых артистов, являясь ключевой фигурой во всём механизме. Он сказал, что певица не «душила» таланты, однако теперь вряд ли кто-то скажет, как оно было на самом деле 30 лет назад.