«Ищу пай-девочку с красивыми ногами»: Сын Михаила Круга пришёл на «Давай поженимся» за невестой
Сын Михаила Круга пришёл на шоу «Давай поженимся!» вместе с матерью
Александр Круг. Обложка © VK / Александр Круг
Сын легендарного шансонье Михаила Круга Александр Круг пришёл на программу «Давай поженимся!», чтобы найти себе настоящую и добрую невесту. При этом шоу он посетил не один, а с матерью Ириной.
22-летний Александр Круг признался, что хочет не просто спутницу жизни, а «пай-девочку с красивыми ногами». Будущая жена также должна чтить семейные традиции и прислушиваться к советам.
Кстати, жениться просто так на даме сердца Круг не будет. Он планирует надеть кольцо той, которая сможет продолжить строчку из песни его отца «Приходите в мой дом».
Ранее Life.ru писал, что Ирина и Александр Круг признались в особой любви к творчеству Филиппа Киркорова. Вдова шансонье отметила, что поп-король — невольный спутник всех их гастролей, хотя сам он даже не догадывается об этом.