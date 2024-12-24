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24 декабря, 13:11

«Ищу пай-девочку с красивыми ногами»: Сын Михаила Круга пришёл на «Давай поженимся» за невестой

Сын Михаила Круга пришёл на шоу «Давай поженимся!» вместе с матерью

Александр Круг. Обложка © VK / Александр Круг

Александр Круг. Обложка © VK / Александр Круг

Сын легендарного шансонье Михаила Круга Александр Круг пришёл на программу «Давай поженимся!», чтобы найти себе настоящую и добрую невесту. При этом шоу он посетил не один, а с матерью Ириной.

22-летний Александр Круг признался, что хочет не просто спутницу жизни, а «пай-девочку с красивыми ногами». Будущая жена также должна чтить семейные традиции и прислушиваться к советам.

Кстати, жениться просто так на даме сердца Круг не будет. Он планирует надеть кольцо той, которая сможет продолжить строчку из песни его отца «Приходите в мой дом».

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Ранее Life.ru писал, что Ирина и Александр Круг признались в особой любви к творчеству Филиппа Киркорова. Вдова шансонье отметила, что поп-король — невольный спутник всех их гастролей, хотя сам он даже не догадывается об этом.

Наталья Афонина
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