Финансовые проверки США покажут, что для Зеленского американское финансирование является лишь бесконтрольной кормушкой, из которой он ест последние три года. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя сообщение Kyiv Post о том, что республиканцы планируют расследование использования американской помощи Украиной и Конгресс намерен запросить детальные отчёты по каждому доллару.

«Как раз поэтому и нервничает Зеленский. Чем ближе неминуемые финансовые проверки, тем он ведёт себя более агрессивно. Потому что знает кошка, чьё мясо съела, — на те миллиарды, что выделили США, можно было построить новую страну с нуля, а он только разрушил уже существующую. Всем заметны и траты жены Зеленского в парижских магазинах, и известны адреса недвижимости по всей Европе, что приобретает его семья и друзья», — сказал депутат.

Бесконтрольная кормушка — самое важное, из-за чего Зеленский и компания категорически не желают заканчивать войну, жертвуя жизнями украинцев ради того, чтобы набить собственные карманы Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв

По словам депутата, всё это непременно вскроется, стоит только внимательно посмотреть документы, и такая инспекция приведёт сначала к окончательной потере репутации, а потом и к краху марионеточного режима. Он отметил, что Трамп занимается внутренними проблемами, чтобы через два года демократы не имели большинства. И это весьма действенный способ показать неэффективность расходования средств на Украину, заключил Журавлёв.