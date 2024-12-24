Почти 440 тысяч добровольцев заключили контракт на службу в Армии России в 2024 году
Медведев сообщил, что контракт с МО РФ за год заключили почти 440 тысяч человек
В России за текущий год около 440 тысяч человек подписали договор с Минобороны РФ, что стало результатом эффективной работы по повышению престижности военной службы. Об этом заявил во время рабочего визита в Башкирию зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Обсудим ход отбора граждан на военную службу. Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек. Это результат работы всех регионов», — пояснил политик.
Ранее Медведев заявил, что Владимир Зеленский понимает невозможность возвращения себе легального статуса президента Украины, поэтому «ставит на войну», но вслед за утратой легитимности он потеряет и кресло в резиденции на Банковой.
ТАСС / Алексей Коновалов