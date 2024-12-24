В Подмосковье младенец провёл сутки в квартире с загадочно умершими родителями

В Ленинском городском округе Подмосковья пятимесячный малыш сутки провёл в квартире с мёртвыми родителями. Инцидент в посёлке Мисайлово.

В понедельник супруги перестали отвечать на звонки. Тогда мать женщины, живущая в Дагестане, обратилась за помощью к своей сестре, проживающей в Москве. Родственница поехала к супругам домой и увидела сотрудников полиции, соседей и друзей пары.

Люди пытались попасть в квартиру к супругам. За дверью на протяжении многих часов громко плакал малыш. В итоге входную дверь открыли и увидели внутри трупы мужчины и женщины. Голодный малыш всё это время лежал в кроватке.

Как пишет сайт MK.ru, по предварительным данным, смерть наступила из-за отравления неизвестным веществом. Друзья отрицают присутствие наркотических средств в жизни пары. При этом за сутки до смерти к ним в гости приходил друг, который также скончался от отравления.

Следователи проводят проверку. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы. Продукты питания и жидкости, находившиеся в квартире, были отправлены на исследование.