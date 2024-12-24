Пережила Наполеона и две мировые войны: Компания, производившая звёзды для Mercedes, теперь банкрот

Немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH в ноябре объявила себя банкротом из-за кризиса в автомобильной промышленности. Об этом сообщает Bloomberg. Основанное ещё в 1796 году предприятие известно тем, что оно производило знаменитые звёзды для автомобилей Mercedes.

Gerhardi, в штате у которой 1500 сотрудников, объявила о банкротстве после длительного периода издержек и падения спроса. Раньше компания производила пластиковые звёзды для решёток Mercedes, а также была одной из многих в цепочке автопрома Европы.

«Немецкая Gerhardi Kunststofftechnik GmbH пережила вторжение Наполеона, Великую депрессию и две мировые войны. Но нынешний спад в автомобильной промышленности Европы поставил производителя пластика на колени», — говорится в публикации.

Похожая история произошла и с французской компанией Forvia SE, выпускающей компоненты для Stellantis и Volkswagen. Ей пришлось сократить тысячи рабочих мест из-за переориентации рынка на электромобили. Также трансмиссионный гигант ZF Friedrichshafen может уволить 14 тысяч сотрудников из-за кризиса.

При этом есть проблемы и в электромобильной отрасли. 2024 год стал рекордным по количеству сокращений там — 53 300, сообщает Европейская ассоциация производителей компонентов (CLEPA). Этот показатель даже больше, чем было в пандемию коронавируса.