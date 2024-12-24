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Регион
24 декабря, 14:33

Глава ЛНР Пасечник дал старт акции «Ëлка желаний» в регионе

Пасечник исполнит желания четверых детей в рамках акции «Ëлка желаний». Обложка © Предоставлено Life.ru

Пасечник исполнит желания четверых детей в рамках акции «Ëлка желаний». Обложка © Предоставлено Life.ru

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» в ЛНР. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

Руководитель региона снял с новогодней ели в луганском Доме молодёжи шары с мечтами четырёх детей из республики. Пятилетний Дмитрий выразил желание получить футбольный мяч, четырёхлетняя Василиса мечтает о раздвижных коньках, а трёхлетняя Кира хочет велосипед. В одном из шаров содержались сразу два желания от сестёр: семнадцатилетняя Валерия, старшая сестра Киры, надеется на подарок-сюрприз. Глава ЛНР пообещал подумать, как можно её порадовать.

«Спасибо организаторам акции за возможность подарить ребятам веру в добро и чудеса. Перед самым долгожданным и любимым семейным праздником приятно стать для кого-то Дедом Морозом и осуществить детскую мечту», — написал Пасечник у себя в телеграм-канале.

Путин позвонил девочке из Шебекино, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний»
Путин позвонил девочке из Шебекино, чью мечту исполнил в рамках «Ёлки желаний»

В начале декабря на площадке Международной премии #МыВместе российский лидер Владимир Путин традиционно принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава государства выбрал три новогодние открытки с желаниями детей. Так, Маргарита написала, что хочет стать пилотом авиатренажёра, другая девочка мечтает увидеть репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева, а ещё один ребёнок — посетить Санкт-Петербург.

Александра Мышляева
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