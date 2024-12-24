Глава ЛНР Пасечник дал старт акции «Ëлка желаний» в регионе

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» в ЛНР. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

Руководитель региона снял с новогодней ели в луганском Доме молодёжи шары с мечтами четырёх детей из республики. Пятилетний Дмитрий выразил желание получить футбольный мяч, четырёхлетняя Василиса мечтает о раздвижных коньках, а трёхлетняя Кира хочет велосипед. В одном из шаров содержались сразу два желания от сестёр: семнадцатилетняя Валерия, старшая сестра Киры, надеется на подарок-сюрприз. Глава ЛНР пообещал подумать, как можно её порадовать.

«Спасибо организаторам акции за возможность подарить ребятам веру в добро и чудеса. Перед самым долгожданным и любимым семейным праздником приятно стать для кого-то Дедом Морозом и осуществить детскую мечту», — написал Пасечник у себя в телеграм-канале.