Новый Год к нам мчится: Тысячи Санта-Клаусов пробежали по Мадриду

В центре Мадрида состоялся традиционный, уже тринадцатый по счёту, ежегодный праздничный забег Санта-Клаусов и эльфов. По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие около пяти тысяч человек, переодетых в новогодних волшебников, сообщает El Mundo.

Забег Санта-Клаусов. Обложка © Х / MundoACR

Маршрут для забега прошёл по центральным улицам испанской столицы, длина трассы составила порядка 4 километров. Участниками могли стать люди любого возраста, единственное условие, которое выдвигалось — это наличие классического костюма.