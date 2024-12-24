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24 декабря, 14:46

Новый Год к нам мчится: Тысячи Санта-Клаусов пробежали по Мадриду

El Mundo: В Испании прошёл 13-ый традиционный забег Санта-Клаусов и эльфов

Забег Санта-Клаусов. Обложка © Х / ecodezaragoza

Забег Санта-Клаусов. Обложка © Х / ecodezaragoza

В центре Мадрида состоялся традиционный, уже тринадцатый по счёту, ежегодный праздничный забег Санта-Клаусов и эльфов. По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие около пяти тысяч человек, переодетых в новогодних волшебников, сообщает El Mundo.

Забег Санта-Клаусов. Обложка © Х / MundoACR

Маршрут для забега прошёл по центральным улицам испанской столицы, длина трассы составила порядка 4 километров. Участниками могли стать люди любого возраста, единственное условие, которое выдвигалось — это наличие классического костюма.

Ранее священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и кандидат богословия, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке рассказал, что Николай Чудотворец, в отличие от «коммерческой» фигуры Санта Клауса, не является «исполнителем желаний», а призывает к милосердию.

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Татьяна Миссуми
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