Матвиенко исполнила мечту мальчика из Курской области и пятерых его друзей с «Ëлки желаний»

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнила новогоднюю мечту 11-летнего Арсения из Курской области, проживающего сейчас в пункте временного размещения в Санкт-Петербурге на базе Охтинского колледжа. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Матвиенко общается с 11-летним Арсением. Видео © Telegram / Совет Федерации

Вместе с Арсением живут и пятеро его друзей, поэтому в своём письме для «Ëлки желаний» он попросил и их тоже не оставлять без подарка. Все ребята очень хотели «умные часы». Матвиенко посчитала такой подарок весьма полезным для учёбы и увлечений, поэтому гаджеты получили все. Она пообещала, что уже в скором времени все они смогут вернуться домой в Курскую область.

«Вся страна сопереживает тому, что происходит в регионе. Делается всё возможное, чтобы как можно быстрее очистить курскую землю от нелюдей, которые сейчас там находятся и совершают преступления. А затем в кратчайшие сроки всё будет восстановлено: жильё, социальные объекты, дороги», — заявила Спикер верхней палаты.

Все пострадавшие будут получать максимальный объём поддержки от государства, заверила Матвиенко. Она также отметила старания руководства Охтинского колледжа, которое устраивает для детей из Курской области экскурсии и организует учебный процесс.