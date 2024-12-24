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24 декабря, 15:08

Крупнейшая авиакомпания мира из США отменила все рейсы перед Рождеством

American Airlines отменила все рейсы в канун Рождества из-за технических проблем

Самолёт American Airlines. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 7effiC

Самолёт American Airlines. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 7effiC

Национальная авиакомпания США American Airlines, крупнейшая в мире по общему количеству пассажиро-километров, размеру пассажирского флота, доходу, пассажиропотоку и количеству обслуживаемых направлений, отменила все рейсы в один из самых загруженных дней в году — канун католического Рождества. Причиной стали технические проблемы.

«Ваша безопасность — наш главный приоритет, и как только проблема будет решена, мы безопасно доставим вас к месту назначения», — указано в сообщении компании, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

В American Airlines добавили, что работают над решением проблемы, но не могут назвать время исправления ситуации. На этом фоне акции компании теряют 2,6% на предварительных торгах. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США подтвердило, что AA приостановила полёты по всей стране.

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Ранее Life.ru писал, что Запад начал терять огромные суммы на авиаперелётах из-за решения Москвы. Так, например, финская Finnair лишилась около 80% направлений.

Никита Никонов
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