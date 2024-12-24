«Я ни у кого ничего не просила»: Тарасова дала Загитовой дельный совет
Тарасова: Загитова должна делать ледовое шоу за свои деньги
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова должна самостоятельно найти финансирование для создания ледового шоу «Алые паруса».
«Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и её тоже бы посмотрела. У меня было своё шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила — я всё делала за свои деньги — деньги, заработанные компанией», — сказала Тарасова в беседе с ТАСС.
Тренер отметила, что если кто-то хочет создать что-то уникальное, то следует делать это самостоятельно. Она также подчеркнула, что главное, чтобы новое шоу отличалось от уже существующих.
Напомним, президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку фигуристки Алины Загитовой на получение гранта в размере 74,79 миллиона рублей для создания ледового шоу «Алые паруса». Спортсменка отправила свою заявку 10 сентября. Основной задачей проекта стало привлечение внимания к русской классической литературе и языку через ледовое шоу, вдохновленное известной повестью Александра Грина.
ТАСС / Наталья Шатохина