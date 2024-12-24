«Я ни у кого ничего не просила»: Тарасова дала Загитовой дельный совет

«Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и её тоже бы посмотрела. У меня было своё шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила — я всё делала за свои деньги — деньги, заработанные компанией», — сказала Тарасова в беседе с ТАСС.