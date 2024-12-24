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Регион
24 декабря, 15:50

На наёмника из Норвегии завели уголовное дело за преступления под Курском

Наёмник из Норвегии. Обложка © Telegram / Следком

Наёмник из Норвегии. Обложка © Telegram / Следком

В России завели уголовное дело на норвежского наёмника, участвовавшего в попытке вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Следственным комитетом России в отношении гражданина Королевства Норвегия Аслана Очерхаджиева возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205) и наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

Следствие выяснило, что Очерхаджиев активно участвует в вооружённом конфликте в роли наёмника на территории России. Согласно имеющейся информации, в августе 2024 года он вместе с другими бойцами ВСУ совершил вторжение в Курскую область.

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Ранее Life.ru писал, что 29-летнюю гражданку Грузии Гванцу Гелашвили будут судить за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. За борьбу на стороне киевского режима она получила более 2,3 миллиона рублей. Согласно данным следствия, преступница прибыла на Украину и добровольно вступила в Грузинский национальный легион в марте 2022 года. Иностранка была объявлена в международный розыск.

Александра Мышляева
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