На наёмника из Норвегии завели уголовное дело за преступления под Курском

В России завели уголовное дело на норвежского наёмника, участвовавшего в попытке вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Следственным комитетом России в отношении гражданина Королевства Норвегия Аслана Очерхаджиева возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205) и наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

Следствие выяснило, что Очерхаджиев активно участвует в вооружённом конфликте в роли наёмника на территории России. Согласно имеющейся информации, в августе 2024 года он вместе с другими бойцами ВСУ совершил вторжение в Курскую область.