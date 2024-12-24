Мать юного футболиста спровоцировала «кулачный бой» с тренером во время детского матча

В Нижнем Новгороде женщина напала на тренера команды соперников прямо во время детского матча по футболу, в ответ мужчина отбросил агрессоршу и завязалась массовая драка. Кадры появились в Сети, их публикует журналист Иван Карпов.

По словам очевидцев, мать одного из юных спортсменов всю игру вела себя по-хамски: материлась, оскорбляла судей, задирала других болельщиков. В какой-то момент она выбежала на площадку и крикнула что-то одному из тренеров, после чего ударила его кулаком в плечо. Мужчина терпеть не стал и с силой отшвырнул женщину. Она отлетела в сторону и упала.

Происходящее заметил её муж и бросился на обидчика, тут же подоспели и друзья агрессивной семьи, завязалась драка. Как рассказали болельщики, всё выглядело как избиение тренера. Информации об обращении сторон в полицию пока не было.