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24 декабря, 19:35

Мать юного футболиста спровоцировала «кулачный бой» с тренером во время детского матча

В Нижнем Новгороде произошла массовая драка родителей и тренера на детском матче

В Нижнем Новгороде женщина напала на тренера команды соперников прямо во время детского матча по футболу, в ответ мужчина отбросил агрессоршу и завязалась массовая драка. Кадры появились в Сети, их публикует журналист Иван Карпов.

По словам очевидцев, мать одного из юных спортсменов всю игру вела себя по-хамски: материлась, оскорбляла судей, задирала других болельщиков. В какой-то момент она выбежала на площадку и крикнула что-то одному из тренеров, после чего ударила его кулаком в плечо. Мужчина терпеть не стал и с силой отшвырнул женщину. Она отлетела в сторону и упала.

Происходящее заметил её муж и бросился на обидчика, тут же подоспели и друзья агрессивной семьи, завязалась драка. Как рассказали болельщики, всё выглядело как избиение тренера. Информации об обращении сторон в полицию пока не было.

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Ранее сообщалось, что родители ученика четвёртого класса школы №13 города Нижнего Тагила обратились в суд, опасаясь за сына, который систематически подвергался избиениям со стороны других учащихся. Несколько месяцев назад на мальчика напала толпа сверстников из пяти человек. В декабре он вновь пострадал от рук хулиганов, причём одной из нападавших была 13-летняя девочка.

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Telegram / Инсайды от Карпа || Иван Карпов

Татьяна Миссуми
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