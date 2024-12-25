Кот, ребёнок, шеф, ремонт: Россияне рассказали, почему не наряжают ёлку, и это оказалось чертовски грустно

Более 28% россиян не устанавливают праздничную ёлку, не вешают гирлянды и не украшают свои дома к Новому году. Таковы результаты социологического исследования, проведённого одним из застройщиков. Life.ru спросил у своих читателей, отказываются ли они от новогодней атрибутики, а если так, то по каким причинам? Ответы, которые нас удивили, ищите в карусели:



















Оказывается, многие россияне не ставят ёлку из-за детей: мол, они ещё маленькие, и либо не в состоянии оценить красоту лесной красавицы, либо могут разбить игрушки, потянуть за дождик — словом, ещё слишком малы для этого. Любопытно, что среди тех, кто всё-таки поставил ёлку в 2024 году, решающим фактором... тоже стали дети.

«Ставлю не для себя, а для деток. Пока маленькие, пусть радуются», — делится одна из наших читательниц.

Другая категория наших подписчиков в соцсетях признаётся, что уже несколько лет не наряжает ёлку из-за отсутствия новогоднего настроения. У кого-то личные причины, у кого-то дедлайны к концу года не оставляют энергии для праздника. Нашлись и те, кто счёл несвоевременной праздничную атрибутику в условиях СВО. А некоторые указали, что праздника вокруг и так слишком много, и ёлка ещё и дома станет уж совсем перебором.

«С каждым годом в магазинах всё раньше и раньше начинают всё украшать, эти ёлки повсюду, ещё и иллюминация. Взгляд замылился и устаёт, поэтому дома ограничиваюсь гирляндой», — пишет наш подписчик.

В комментариях под постом оказалось легко вычислить и настоящих трудоголиков. Это те наши читатели, которые признаются, что проводят большую часть времени в офисе, а домой приходят «только спать».

«Дома не бываю почти, а на работе мы ёлочку поставили. Всё равно мы в офисе почти живём», — объясняет подписчица.