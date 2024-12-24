«Кладбище героев»: В Молдавии установили памятник воевавшим на стороне нацистов румынам

В молдавском селе Ларгуца открыт памятник румынским солдатам, которые воевали на стороне нацистов во времена Великой Отечественной войны. Об этом в своём телеграм-канале написал руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, открытие очередного «кладбища румынских героев» состоялось при поддержке местных властей. Мемориал посвящён воевавшим на стороне армии Иона Антонеску — диктатора, который заключил союз с Гитлером и вместе с ним вторгся в СССР в 1941 году.

«Кладбища румынских героев». Фото © Telegram / Солдат Победы

«Церемония пошла с воинскими почестями — в карауле замечен сотрудник МВД, с участием священнослужителей Бессарабской митрополии, с традиционным нарушением Закона Республики Молдова о государственном флаге и с обязательным привлечением детей к акции по героизации союзников Гитлера», — написал он.

Петрович сообщил, что в окрестностях села Ларгуца шли ожесточённые бои летом 1941 года. Румыно-немецкие фашистские войска, у которых было численное преимущество в личном составе и технике, предприняли попытки разгромить советские приграничные части.

«Весь «героизм» румын состоял в том, что их офицеры гнали на убой своих солдат, неся чудовищные потери от огня советских войск», — подытожил он.