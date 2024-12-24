«Праздники нас объединяют»: Путин поздравил Додика с Новым годом и Рождеством

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик получил поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина. Лидер боснийских сербов в свою очередь выразил благодарность российскому коллеге за тёплые слова.

«Поздравляю с Новым годом и Рождеством. Эти замечательные, всеми любимые праздники объединяют нас, создают в каждом доме особую, по-семейному тёплую атмосферу, пробуждают в людях самые светлые чувства. Желаю Вам здоровья, осуществления намеченных планов и всего наилучшего», — написал Путин в поздравительной телеграмме, текст которой политик из Республики Сербской разместил в соцсети Х.

Додик поблагодарил президента России «за тёплые поздравления с новогодними и рождественскими праздниками».

До этого поздравления от Путина получил президент Сербии Александар Вучич. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что «российско-сербские отношения, основанные на давних традициях дружбы и духовной близости, в уходящем году успешно развивались в различных сферах в рамках стратегического партнерства»