«Праздники нас объединяют»: Путин поздравил Додика с Новым годом и Рождеством
Додик получил от Путина телеграмму с новогодним и рождественским поздравлениями
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик получил поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина. Лидер боснийских сербов в свою очередь выразил благодарность российскому коллеге за тёплые слова.
«Поздравляю с Новым годом и Рождеством. Эти замечательные, всеми любимые праздники объединяют нас, создают в каждом доме особую, по-семейному тёплую атмосферу, пробуждают в людях самые светлые чувства. Желаю Вам здоровья, осуществления намеченных планов и всего наилучшего», — написал Путин в поздравительной телеграмме, текст которой политик из Республики Сербской разместил в соцсети Х.
Додик поблагодарил президента России «за тёплые поздравления с новогодними и рождественскими праздниками».
До этого поздравления от Путина получил президент Сербии Александар Вучич. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что «российско-сербские отношения, основанные на давних традициях дружбы и духовной близости, в уходящем году успешно развивались в различных сферах в рамках стратегического партнерства»
Ранее в Кремле озвучили, сколько международных мероприятий за год посетил президент России. Всего в 2024 году Владимир Путин принял участие в более чем 220 мероприятиях, в том числе переговорах, личных встречах, телефонных разговорах и контакты по видео-конференц-связи (ВКС).
Life.ru