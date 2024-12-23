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Регион
23 декабря, 15:53

В Кремле назвали число международных мероприятий с участием Путина в 2024 году

Ушаков: Путин в 2024 году посетил более 220 международных мероприятий

За 2024 год президент России Владимир Путин принял участие в более чем 220 международных мероприятий, включая переговоры, личные встречи, телефонные разговоры и контакты по видео-конференц-связи (ВКС). Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Внешнеполитическая повестка нашего президента в 2024 году была весьма насыщенной. Мы посчитали, что за год президент поучаствовал в более чем 220 мероприятиях», — сказал он в разговоре с журналистами.

В этом году российский лидер совершил 11 выездов за границу. Он дважды посетил Белоруссию и Казахстан, а также по одному разу побывал в Китае, Узбекистане, КНДР, Вьетнаме, Азербайджане, Монголии и Туркменистане. Кроме того, Путин принимал участие в многосторонних встречах в рамках ЕврАзЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС, а также участвовал в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Важным событием стало его председательство на саммите БРИКС в Казани, где собрались представители 54 стран.

Ранее стало известно, что 2025 год начнётся для Москвы с визита ряда иностранных лидеров. Какие именно страны посетят Россию не уточняется. А накануне в Москву прибыл прмьер-министр Словакии Роберт Фицо. Переговоры Путина и Фицо прошли в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже премьер раскрыл причины своего визита в Москву: так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину.

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Life.ru

Полина Никифорова
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