Кремль анонсировал приезд иностранных лидеров в Москву в начале 2025 года

Москва ожидает «интересные визиты» ряда иностранных лидеров в начале следующего года, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом он не уточнил, какие именно страны будут представлены.

«Мы уже начали серьёзную подготовку некоторых мероприятий, в том числе январских. Может быть, мне несколько преждевременно о них объявлять. Но будут визиты к нам, причём интересные», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами.