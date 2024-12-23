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23 декабря, 15:35

Кремль анонсировал приезд иностранных лидеров в Москву в начале 2025 года

Москва ожидает «интересные визиты» ряда иностранных лидеров в начале следующего года, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом он не уточнил, какие именно страны будут представлены.

«Мы уже начали серьёзную подготовку некоторых мероприятий, в том числе январских. Может быть, мне несколько преждевременно о них объявлять. Но будут визиты к нам, причём интересные», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами.

Ранее Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который 22 декабря прибыл в Москву с официальным визитом. Переговоры политиков прошли в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже Фицо раскрыл причины своего визита в РФ. По его словам, так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину.

Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным и визит в Китай
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Life.ru

Наталья Демьянова
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