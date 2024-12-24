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Регион
24 декабря, 18:31

Пенсионерка по наводке мошенников салютом разнесла отделение банка под Тулой

Пенсионерка подожгла фейерверк в отделении банка в Тульской области

Пенсионерка подожгла салют в отделении банка. Обложка © Telegram / Полиция Тульской области

Пенсионерка подожгла салют в отделении банка. Обложка © Telegram / Полиция Тульской области

В Кимовске под Тулой полиция задержала 68-летнюю женщину из Рязанской области, которая запустила салют в одном из банковских офисов на улице Крылова. К счастью, в результате происшествия никто из сотрудников и клиентов банка не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Пенсионерка призналась, что получила инструкции от незнакомцев через один из популярных мессенджеров, они уговорили её запустить пиротехническое изделие. Мошенники убедили женщину, что та участвует в «спецоперации» по задержанию «нечистых» на руку сотрудников учреждения, заявив, что именно из-за них она лишилась денег.

«В настоящее время в межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении полиции.

Жительница Ставрополья зажгла в банке фейерверк, думая, что сигналит полиции
Жительница Ставрополья зажгла в банке фейерверк, думая, что сигналит полиции

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Српухове была задержана пенсионерка, которая устроила фейерверк в торговом центре. Полиция установила её личность и доставила в местное отделение. По предварительным данным, подстрекали её на дело небезызвестные «сотрудники банка».

Александра Мышляева
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