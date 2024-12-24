МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение о тумане до утра 25 декабря

Экстренное предупреждение о тумане и гололёде действует в Москве до утра среды, 25 декабря, сообщило главное столичное управление МЧС России.

Как прогнозируют специалисты Росгидромета, в ближайшие два часа видимость в Москве снизится до 200-700 метров из-за тумана, который останется до 09:00 завтрашнего дня. Также ожидается слабый гололёд, из-за которого будут созданы опасные условия на дорогах.

Подмосковное управление МЧС России также выпустило аналогичное предупреждение.