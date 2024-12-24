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Регион
24 декабря, 19:13

МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение о тумане до утра 25 декабря

Экстренное предупреждение о тумане и гололёде действует в Москве до утра среды, 25 декабря, сообщило главное столичное управление МЧС России.

Как прогнозируют специалисты Росгидромета, в ближайшие два часа видимость в Москве снизится до 200-700 метров из-за тумана, который останется до 09:00 завтрашнего дня. Также ожидается слабый гололёд, из-за которого будут созданы опасные условия на дорогах.

Подмосковное управление МЧС России также выпустило аналогичное предупреждение.

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На днях жителям Москвы и области сообщили о непростых дорожных условиях с 24 по 28 декабря. В эти дни высок риск повышения случаев травмирования и аварий по причине гололедицы. 25 декабря температура останется прежней. С четверга, 26 декабря, ожидается понижение температуры до -5 градусов днём. Небольшой снег и облачная погода прогнозируются в субботу в Москве.

Обложка ©

freepik/wirestock

Лия Мурадьян
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