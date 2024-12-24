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24 декабря, 09:08

Москвичей предупредили о скользком окончании года

Синоптик Ильин: С 24 по 28 декабря в Москве будет опасно из-за гололедицы

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили об опасной ситуации на дорогах в период с 24 по 28 декабря. В эти дни велик риск получить травмы или попасть в ДТП из-за гололедицы. Об этом заявил синоптик Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Во вторник, 24 декабря, в столице ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки. Днём столбики термометров покажут 0…+2 градуса. Ночью температура воздуха опустится до -3. Похожая погода сохранится и 25 декабря, рассказал синоптик. Похолодает сильнее в четверг, 26 декабря, когда днём ожидаются колебания от 0 до -5 градусов. В субботу в Москве пройдёт слабый снег, будет облачно.

«Температура ночью -8…-3 градусов, днём -4…+1. Ветер переменный слабый», — заключил эксперт.

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В такой погодной ситуации московским автомобилистам советуют отложить поездки на личном транспорте. Если такой возможности нет, то следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также лучше избегать резких перестроений, поворотов и тормозить плавно, чтобы не было заносов.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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