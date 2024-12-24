Москвичей предупредили о скользком окончании года

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили об опасной ситуации на дорогах в период с 24 по 28 декабря. В эти дни велик риск получить травмы или попасть в ДТП из-за гололедицы. Об этом заявил синоптик Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».