Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что европейские государства проигнорировали важный сигнал от России, который она послала, испытав ракетную систему «Орешник» в реальных боевых условиях.

«К сожалению, могу сказать, что этот сигнал не был воспринят. Европейские страны не поняли послания президента Путина, который хотел донести, что стремление к ядерной войне отсутствует», — заявила Кнайсль в ответ на вопрос журналистов.

По мнению бывшего дипломата, Москва подчеркнула наличие военных возможностей, сравнимых с ядерным вооружением, однако этот сигнал не был услышан.