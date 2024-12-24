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24 декабря, 20:40

«Не поняли послания»: Кнайсль раскрыла реакцию Европы на испытания «Орешника»

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европа не услышала сигнал России по «Орешнику»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что европейские государства проигнорировали важный сигнал от России, который она послала, испытав ракетную систему «Орешник» в реальных боевых условиях.

«К сожалению, могу сказать, что этот сигнал не был воспринят. Европейские страны не поняли послания президента Путина, который хотел донести, что стремление к ядерной войне отсутствует», — заявила Кнайсль в ответ на вопрос журналистов.

По мнению бывшего дипломата, Москва подчеркнула наличие военных возможностей, сравнимых с ядерным вооружением, однако этот сигнал не был услышан.

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Напомним, во время прямой линии президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, сомневающемуся в неуязвимости «Орешника». Он пригласил иностранных военных опробовать все средства перехвата против российской ракеты. Зарубежные СМИ были озадачены такой дуэлью от Путина. Позже, в интервью, президент подтвердил, что его слова не были шуткой, и Россия готова к дуэли в любой момент.

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Life.ru / Шедеврум

Лия Мурадьян
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