«Не поняли послания»: Кнайсль раскрыла реакцию Европы на испытания «Орешника»
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европа не услышала сигнал России по «Орешнику»
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что европейские государства проигнорировали важный сигнал от России, который она послала, испытав ракетную систему «Орешник» в реальных боевых условиях.
«К сожалению, могу сказать, что этот сигнал не был воспринят. Европейские страны не поняли послания президента Путина, который хотел донести, что стремление к ядерной войне отсутствует», — заявила Кнайсль в ответ на вопрос журналистов.
По мнению бывшего дипломата, Москва подчеркнула наличие военных возможностей, сравнимых с ядерным вооружением, однако этот сигнал не был услышан.
Напомним, во время прямой линии президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, сомневающемуся в неуязвимости «Орешника». Он пригласил иностранных военных опробовать все средства перехвата против российской ракеты. Зарубежные СМИ были озадачены такой дуэлью от Путина. Позже, в интервью, президент подтвердил, что его слова не были шуткой, и Россия готова к дуэли в любой момент.
Life.ru / Шедеврум