Сбивший истребитель крейсер США в ту же ночь стрелял в ещё один самолёт

Американский ракетный крейсер USS Gettysburg, который по ошибке сбил истребитель США F/A-18, в ту же ночь обстрелял ещё один самолёт. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Дружественный огонь направили, когда осуществлялись авиаудары по хуситским объектам. Корабль, находящийся в группе авианосца USS Harry S. Truman, открыл огонь по самолётам, которые взлетали с его палубы. На одном из истребителей F/A-18 пилоты сумели катапультироваться. Второму экипажу удалось избежать поражения, ракета пролетела в 30 метрах от него.

Источник канала сообщил, что инцидент вызвал недовольство среди пилотов ВМС США. Они подвергают сомнению уровень подготовки экипажа на крейсере, считая его недостаточным.