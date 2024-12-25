Сбивший истребитель крейсер США в ту же ночь стрелял в ещё один самолёт
Американский ракетный крейсер USS Gettysburg, который по ошибке сбил истребитель США F/A-18, в ту же ночь обстрелял ещё один самолёт. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Дружественный огонь направили, когда осуществлялись авиаудары по хуситским объектам. Корабль, находящийся в группе авианосца USS Harry S. Truman, открыл огонь по самолётам, которые взлетали с его палубы. На одном из истребителей F/A-18 пилоты сумели катапультироваться. Второму экипажу удалось избежать поражения, ракета пролетела в 30 метрах от него.
Источник канала сообщил, что инцидент вызвал недовольство среди пилотов ВМС США. Они подвергают сомнению уровень подготовки экипажа на крейсере, считая его недостаточным.
Напомним, 22 декабря крейсер Gettysburg открыл огонь по истребителю F/A-18 Super Hornet, взлетевшему с USS Harry S. Truman для удара по Йемену. По данным военных США, самолёт сбили сразу после взлёта. К счастью, оба пилота успели катапультироваться и остались живы. Один из них получил лёгкие ранения.
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