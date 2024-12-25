«Вынуждена признаться»: Синицына разбила слухи об интрижке с Богомоловым

Актриса Софья Синицына, от которой у Павла Табакова родилась дочь, прокомментировала слухи о своих романах. В частности речь шла о возможной интрижке с режиссёром Константином Богомоловым.

«Уважаемые журналисты, понимаю, что конец года требует дополнительных доходов. Я знаю цену успеху, красоты и периодам перемен. Мне приятно ваше внимание, однако считаю, что распространять ложь — не лучшая идея для кармы. Вынуждена признаться, что я несвободна — моё сердце занято ни одним из перечисленных вымыслов в интернете», — написала она в соцсетях.

Софья также заявила, что никогда не увлекалась чужими мужчинами. По словам актрисы, она «не планировала и не практиковала отбивать и уводить кого-либо».

Синицына уверяет, что контактировала с этими людьми только в рамках профессии. Шутку Софья считает несмешной и просит «оставить её и чужие семьи в покое».

Синицына ранее была возлюбленной Павла Табакова, у них есть общая дочь Мия.