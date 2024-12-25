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24 декабря, 23:05

«Вынуждена признаться»: Синицына разбила слухи об интрижке с Богомоловым

Синицына опровергла слухи о романе с мужем Собчак Константином Богомоловым

Актриса Софья Синицына. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yasinytsyna

Актриса Софья Синицына. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yasinytsyna

Актриса Софья Синицына, от которой у Павла Табакова родилась дочь, прокомментировала слухи о своих романах. В частности речь шла о возможной интрижке с режиссёром Константином Богомоловым.

«Уважаемые журналисты, понимаю, что конец года требует дополнительных доходов. Я знаю цену успеху, красоты и периодам перемен. Мне приятно ваше внимание, однако считаю, что распространять ложь — не лучшая идея для кармы. Вынуждена признаться, что я несвободна — моё сердце занято ни одним из перечисленных вымыслов в интернете», — написала она в соцсетях.

Софья также заявила, что никогда не увлекалась чужими мужчинами. По словам актрисы, она «не планировала и не практиковала отбивать и уводить кого-либо».

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Синицына уверяет, что контактировала с этими людьми только в рамках профессии. Шутку Софья считает несмешной и просит «оставить её и чужие семьи в покое».

Синицына ранее была возлюбленной Павла Табакова, у них есть общая дочь Мия.

Возможный роман прокомментировала и супруга Богомолова Ксения Собчак. В интервью блогеру Антону S, который и распространил эти слухи, телеведущая заявила, что «свечку не держала», но заметила, что такие «сообщения» могут скрывать за собой лишь желание очернить кого-то.

Лия Мурадьян
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