Гладков сообщил об отсутствии информации о продаже взрывчатки под видом петард

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что не располагает сведениями о возможной нелегальной продаже взрывчатки под видом петард в регионе. Он считает, что такие слухи могут быть ложными, но призывает жителей проявлять осторожность и избегать использования фейерверков.

Гладков заявил об этом в ходе ответа на вопрос местного жителя о том, что в Белгородскую область якобы завезли взрывчатые вещества, замаскированные под праздничные петарды.

«У меня нет такой информации, много ложных слухов, которые распространяются противниками. Бдительность, конечно, необходима. Хочу напомнить, что в Белгородской области действует запрет на продажу любых пиротехнических изделий. Мы осуществляем контроль за этой ситуацией, и считаю это важной возможностью для обеспечения безопасности. Поэтому оставайтесь бдительными», — сказал Гладков.

Он ещё раз уточнил, что на территории региона использовать пиротехнические изделия сейчас нельзя.