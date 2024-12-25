В Германии неожиданно заговорили о будущей войне
Депутат Хильзе: Победа поджигателей войны обернётся катастрофой для Германии
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе выразил тревогу по поводу возможных последствий победы поджигателей войны на парламентских выборах, назвав такую ситуацию катастрофической для ФРГ. В выступлении в парламенте он заявил, что если граждане проголосуют за партии, поддерживающие продолжение военных действий, это может стать для них последним Рождеством.
Хильзе подчеркнул, что в случае победы сторонников войны, к следующему празднику жители Германии окажутся в бункерах, а их родных будут доставлять с фронта в «цинковых гробах».
«Поджигатели войны тоже будут сидеть в бункерах, но с шампанским и икрой. Им не нужно идти на войну. Их детям не нужно идти на войну! Это вашим детям придётся идти на войну!» — резюмировал Хильзе.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к опасностям, исходящим со стороны России. Он убеждён, что стране необходимо тщательно подготовиться, чтобы отражать угрозы и противостоять «плану» российских властей по расколу западного общества.
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