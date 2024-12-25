Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе выразил тревогу по поводу возможных последствий победы поджигателей войны на парламентских выборах, назвав такую ситуацию катастрофической для ФРГ. В выступлении в парламенте он заявил, что если граждане проголосуют за партии, поддерживающие продолжение военных действий, это может стать для них последним Рождеством.

Хильзе подчеркнул, что в случае победы сторонников войны, к следующему празднику жители Германии окажутся в бункерах, а их родных будут доставлять с фронта в «цинковых гробах».

«Поджигатели войны тоже будут сидеть в бункерах, но с шампанским и икрой. Им не нужно идти на войну. Их детям не нужно идти на войну! Это вашим детям придётся идти на войну!» — резюмировал Хильзе.