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Регион
25 декабря, 02:39

Броневик с командирами ЦАХАЛ взорвали на Западном берегу реки Иордан

На Западном берегу реки Иордан подорвали бронеавтомобиль с офицерами ЦАХАЛ. В результате полковник Аюб Каюф, представляющий израильские силы, получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе армии.

Согласно сведениям военного ведомства, инцидент произошёл возле палестинского города Тулькарм. Взрывное устройство повредило командирский бронеавтомобиль «Давид», в котором находились офицеры: командующий дивизией «Иудея и Самария», именующейся израильтянами Западным берегом реки Иордан, бригадный генерал Яки Дольф и полковник Каюф, возглавляющий региональную бригаду «Менаше».

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«Командир региональной бригады "Менаше" пострадал средне и был отправлен на медицинское лечение. Его семья оповещена. Остальные пассажиры автомобиля не пострадали», — проинформировала армия.

Напомним, что в середине декабря на этом же берегу неизвестный обстрелял рейсовый автобус, что привело к ранениям нескольких пассажиров. Нападавший открыл огонь по израильскому гражданскому автобусу около перекрестка Эль-Хадер.

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idf.il

Лия Мурадьян
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