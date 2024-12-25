Броневик с командирами ЦАХАЛ взорвали на Западном берегу реки Иордан

На Западном берегу реки Иордан подорвали бронеавтомобиль с офицерами ЦАХАЛ. В результате полковник Аюб Каюф, представляющий израильские силы, получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе армии.

Согласно сведениям военного ведомства, инцидент произошёл возле палестинского города Тулькарм. Взрывное устройство повредило командирский бронеавтомобиль «Давид», в котором находились офицеры: командующий дивизией «Иудея и Самария», именующейся израильтянами Западным берегом реки Иордан, бригадный генерал Яки Дольф и полковник Каюф, возглавляющий региональную бригаду «Менаше».

«Командир региональной бригады "Менаше" пострадал средне и был отправлен на медицинское лечение. Его семья оповещена. Остальные пассажиры автомобиля не пострадали», — проинформировала армия.