Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 02:26

Российские ПВО над Брянской областью сбили два беспилотника ВСУ

Киевский режим пытался атаковать Брянскую область с помощью дронов. Попытку пресекли российские военные, уничтожив над регионом два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Два дрона самолётного типа были замечены и ликвидированы силами Министерства обороны РФ», — написал Богомаз.

Власти сообщили, что жертв и разрушений нет. За ситуацией следят оперативные службы.

Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку четырёх дронов ВСУ ударить по Ростовской области
Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку четырёх дронов ВСУ ударить по Ростовской области

Ранее Life.ru рассказывал, как ПВО и средства радиоэлектронной борьбы успешно отбили атаку украинского дрона в пригороде Воронежа. К счастью, пострадавших и повреждений не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar