Российские ПВО над Брянской областью сбили два беспилотника ВСУ
Киевский режим пытался атаковать Брянскую область с помощью дронов. Попытку пресекли российские военные, уничтожив над регионом два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Два дрона самолётного типа были замечены и ликвидированы силами Министерства обороны РФ», — написал Богомаз.
Власти сообщили, что жертв и разрушений нет. За ситуацией следят оперативные службы.
Ранее Life.ru рассказывал, как ПВО и средства радиоэлектронной борьбы успешно отбили атаку украинского дрона в пригороде Воронежа. К счастью, пострадавших и повреждений не было.
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