Российские ПВО над Брянской областью сбили два беспилотника ВСУ

Киевский режим пытался атаковать Брянскую область с помощью дронов. Попытку пресекли российские военные, уничтожив над регионом два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Два дрона самолётного типа были замечены и ликвидированы силами Министерства обороны РФ», — написал Богомаз.

Власти сообщили, что жертв и разрушений нет. За ситуацией следят оперативные службы.