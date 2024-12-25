Российские производители начали выпускать аналоги иностранных игрушек

Российские компании начали выпуск аналогов популярных иностранных игрушек, таких как куклы Барби и конструктор Lego. Об этом РИА «Новости» сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Он отметил, что производство этих товаров активно развивается в Севастополе, Ульяновской и Кировской областях, а также в других регионах России. Однако Алиханов подчеркнул, что отечественные игрушки, ориентированные на культурные ценности, могут теряться среди продукции, ввозимой из Китая.

Тем не менее, министр уверил, что будут предприняты все усилия, чтобы отечественные детские товары заняли лидирующие позиции на рынке.