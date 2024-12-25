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Регион
25 декабря, 05:04

Пивоваров* обжаловал в Верховном суде штраф за нарушение закона об иноагентах

Журналист Алексей Пивоваров*, признанный в России СМИ-иноагентом, направил в Верховный суд жалобу на постановление о наложении на него штрафа в размере 30 тысяч рублей. Это наказание было назначено ему в июне за отсутствие обязательной маркировки в интернет-публикациях.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, жалоба Алексея Пивоварова* была официально зарегистрирована, однако дата её рассмотрения пока не определена.

Согласно судебным документам, Пивоваров* в своём телеграм-канале разместил материал без указания на то, что он произведён или распространён иностранным агентом. Представитель журналиста попросила прекратить производство по делу, признав его малозначительным.

Пивоваров* и его съёмочная группа работали в Узбекистане без аккредитации в МИД
Пивоваров* и его съёмочная группа работали в Узбекистане без аккредитации в МИД

Напомним, у основателя проекта «Редакция» Алексея Пивоварова* — статус иноагента с июня 2022 года. Причиной стало то, что он получал деньги от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation — благотворительной организации, которая учредила премию «Редколлегия» для российских журналистов.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Telegram / Алексей Пивоваров*

Артём Гапоненко
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