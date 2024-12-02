Пивоваров* и его съёмочная группа работали в Узбекистане без аккредитации в МИД

Журналист Алексей Пивоваров* и его съёмочная группа, которых задержали в узбекском городе Нукус, работали без предварительной аккредитации в Министерстве иностранных дел Узбекистана. Это, согласно заявлению территориального управления агентства информации и массовых коммуникаций по Каракалпакстану, является нарушением местного законодательства.

Спустя несколько часов Пивоварова*, а также узбекскую журналистку Фериду Махсетову отпустили, а отснятые материалы были изъяты местной полицией.

Посольство России в Узбекистане выразило готовность оказать поддержку своим гражданам при необходимости.

Напомним, у основателя проекта «Редакция» Алексея Пивоварова* статус иноагента с июня 2022 года. Причиной стало то, что он получал деньги от ряда иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation — благотворительной организации, которая учредила премию «Редколлегия» для российских журналистов. Данная компания зарегистрирована на Бермудских островах (заморская территория Великобритании).