В Херсонской области офицер 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ три месяца держал в заложницах 30-летнюю женщину в заброшенном доме, постоянно издеваясь над ней и подвергая насилию. О зверствах украинской армии сообщает MK.ru.

В селе Суханово украинские бойцы окопались ещё с начала СВО. Местные жители постоянно жаловались чиновникам на устраиваемый бойцами беспредел. Те шатались по населённому пункту в нетрезвом виде, грабили дома и избивали любого, кто им не нравился или оказывал сопротивление. Однако власти не реагировали. Когда стало известно, что украинский офицер удерживает в запертом доме местную жительницу, то стало понятно, что помощи от чиновников ждать не стоит. Более того, районная администрация попробовала замять дело.

«Освобождение женщины стало возможным только благодаря усилиям неравнодушных людей, которые решили действовать самостоятельно. Им удалось освободить пленницу и доставить её в безопасное место. Сейчас пострадавшая находится под опекой специалистов, ей оказывается медицинская и психологическая помощь», — рассказали жители села.

Сейчас женщину отправили в безопасное место, ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Однако виновных никто на Украине наказывать не будет.