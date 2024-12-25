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25 декабря, 08:03

Госдума рассмотрит закон о запрете на «моментальную» выдачу кредитов

Володин: В Госдуме обсудят проект о периоде охлаждения при выдаче кредита

Депутаты ГД в приоритетном порядке изучат законопроект, который предусматривает введение обязательного периода охлаждения для потребительских кредитов. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы отметил, что документ призван защитить граждан от козней мошенников и предполагает выделять некоторое время на раздумия при выдаче кредита.

«Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесён в Государственную думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита период охлаждения, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей. Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке», — написал Володин.

По его словам, это время необходимо людям для того, чтобы более детально проанализировать необходимость в деньгах, оценить сроки погашения кредита и обсудить ситуацию с близкими.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
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