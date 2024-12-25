Объёмы ввоза по параллельному импорту упали на $1 млрд

С момента введения параллельного импорта объём поставок товаров в Россию по этой схеме снизился на один миллиард долларов — с четырёх до трёх миллиардов. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Алиханов отметил, что обусловлено развитием местного производства высококачественной продукции.

«Мы видим появление всё большего числа российских продуктов и брендов, которые находят признание у наших граждан. Это, естественно, влияет на уменьшение спроса на импортные товары. Кроме того, меняется структура поставок, больше поставляется альтернативной продукции из дружественных стран», — сказал Алиханов.

Министр добавил, в I квартале года планируется очередное обновление списка параллельного импорта. Продолжится тенденция по его сокращению. Всего за время действия механизма объём продукции, ввозимой по параллельному импорту, упал с $4 млрд до $3 млрд в месяц. Наибольшее снижение зафиксировано в сферах обуви, одежды и электроники.

Параллельный импорт необходим для преодоления давления санкций, пояснил глава Минпромторга. Однако если ушедшие из России производители возвращаются или же отечественному бизнесу удаётся полностью закрыть потребности, механизм параллельного импорта становится не нужен.