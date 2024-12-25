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Регион
25 декабря, 08:42

Главы трёх заводов украли 811 млн на контрактах с Минобороны, к ним нагрянули с обысками

ФСБ обыскала дома руководителей заводов по делу о мошенничестве с оборонзаказом

Сотрудники ФСБ провели обыски у руководства трёх заводов. Причиной заинтересованности ведомства стало расследование дела о хищении средств, выделенных на выполнение гособоронзаказов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

«Проведены масштабные обыски на трёх подшипниковых заводах ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь». Обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО «10 ГПЗ» по факту хищения денежных средств государственного оборонного заказа в особо крупном размере», — отчитались в ведомстве.

В региональном управлении ФСБ добавили, что ущерб оценивается в 811 миллионов рублей. В рамках расследования сотрудники ведомства обыскали военные представительства, обслуживающие организации, а также места жительства руководителей предприятий.

Ущерб от мошенничества чиновников Курской области составил более 800 млн рублей
Ущерб от мошенничества чиновников Курской области составил более 800 млн рублей

Ранее в Приморье следователи всерьёз взялись за экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева, которого подозревают в хищении более миллиона рублей у студентов. Учащихся на бюджете не предупреждали, что платить за обучение им не нужно, и продолжали годами тянуть из них деньги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Владимир Озеров
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