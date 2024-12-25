Россиянка обвинила двойника Трампа в изнасиловании в 90-е, когда ей было 13 лет

В Московской области жительница Одинцовского городского округа обвинила таксиста в изнасиловании, совершённом 28 лет назад. По её словам, маньяк был похож на избранного президента США Дональда Трампа, поэтому она его узнала через столько лет. Детали истории приводит MK.ru.

Сейчас женщине 41 год. По её словам, в 13-летнем возрасте её изнасиловал таксист, тогда девушка постеснялась обращаться в полицию или жаловаться родителям, а только поделилась своими переживаниями с дальней родственницей. Недавно пострадавшая узнала в одном из таксистов предполагаемого насильника. Она заверила, что он очень похож на Трампа.

В ближайшее время полиция допросить подозреваемого. Пенсионеру уже 72 года, практически всю жизнь он зарабатывает частным извозом. Возможно, для установления его причастности к изнасилованию почти тридцатилетней давности ему придётся пройти полиграф.