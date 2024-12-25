Россияне увидят в небе «чёрную» Луну 31 декабря
Жители России станут свидетелями редкого космического явления, которое называется «чёрной» Луной. По-другому такой феномен называют вторым новолунием, то есть когда спутник Земли полностью исчезает из поля зрения, оказываясь в тени планеты. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) со ссылкой на Учебный астрофизический автоматизированный комплекс вуза.
«Обычно в месяц Луна проходит четыре фазы — новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря «пятую» фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние», — пояснила Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ.
Представители вуза отметили, что наблюдать данное явление невооруженным глазом не получится — даже в том случае, если местонахождение спутника Земли точно известно. Увидеть часть «чёрной» Луны можно будет, если в какой-то момент на её поверхности произойдёт вспышка от врезавшегося в неё метеорита. Такие столкновения происходят примерно раз в час. Для того чтобы точно увидеть вспышку, необходимо запастись терпением или установить камеру с непрерывной записью.
Также специалисты рассказали, что в разных фазах Луна «покрывает» собой звёзды — происходит покрытие Луной каких-либо объектов. Так, 4 января ожидается покрытие спутником Сатурна, что можно будет наблюдать в Центральной России, а вечером 5 января жители Сибири смогут увидеть покрытие Луной Нептуна. В этот период фаза естественного спутника Земли будет вполне видимой, как и явление «упрятывания» планеты, а после — её «выхода» из-за диска спутника.
Ранее было установлено, сколько же лет Луне на самом деле. Группа учёных выяснила, что спутник Земли выглядит намного моложе реального возраста, который, по оценкам специалистов, составляет 4,5 миллиарда лет.
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