Россияне увидят в небе «чёрную» Луну 31 декабря

Жители России станут свидетелями редкого космического явления, которое называется «чёрной» Луной. По-другому такой феномен называют вторым новолунием, то есть когда спутник Земли полностью исчезает из поля зрения, оказываясь в тени планеты. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) со ссылкой на Учебный астрофизический автоматизированный комплекс вуза.

«Обычно в месяц Луна проходит четыре фазы — новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря «пятую» фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние», — пояснила Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ.

Представители вуза отметили, что наблюдать данное явление невооруженным глазом не получится — даже в том случае, если местонахождение спутника Земли точно известно. Увидеть часть «чёрной» Луны можно будет, если в какой-то момент на её поверхности произойдёт вспышка от врезавшегося в неё метеорита. Такие столкновения происходят примерно раз в час. Для того чтобы точно увидеть вспышку, необходимо запастись терпением или установить камеру с непрерывной записью.

Также специалисты рассказали, что в разных фазах Луна «покрывает» собой звёзды — происходит покрытие Луной каких-либо объектов. Так, 4 января ожидается покрытие спутником Сатурна, что можно будет наблюдать в Центральной России, а вечером 5 января жители Сибири смогут увидеть покрытие Луной Нептуна. В этот период фаза естественного спутника Земли будет вполне видимой, как и явление «упрятывания» планеты, а после — её «выхода» из-за диска спутника.