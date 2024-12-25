Московские полицейские ликвидировали 70 борделей

Сотрудники полиции вскрыли и ликвидировали в Москве канал незаконной миграции и 70 борделей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Операция полиции по ликвидации канала незаконной миграции и интим-притонов. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Мои коллеги из уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве совместно с сотрудниками московского Главка задержали девять подозреваемых в организации незаконной миграции и притонов для занятия проституцией», — говорится в сообщении.

Волк добавила, что правоохранители провели 90 обысков в ЮВАО, ВАО и ЮАО. Как итог — прекращена работа 70 притонов для оказания интимных услуг, обнаружены 20 квартир с мигрантами-нелегалами и составлено 135 протоколов об административных правонарушениях.

Мероприятия по задержанию предполагаемого лидера и участников преступной группы проходили в столице, в Краснодарском крае и в Чувашии. В результате силовики нашли и изъяли наличные деньги, банковские карты, мобильные телефоны, магнитные носители информации, черновую бухгалтерию и другие доказательства. Уточняется, что ежемесячный доход организатора этого криминального бизнеса составлял пять миллионов рублей. Остальным же полагался оклад в размере 80 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили десять уголовных дел. Пятеро фигурантов арестованы, а четверо — отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.