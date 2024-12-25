Минобороны Румынии опровергло сообщение о вторжении ракеты РФ в воздушное пространство

Министерство обороны Румынии опровергло сообщение о вторжении ракеты РФ в воздушное пространство страны. Об этом со ссылкой на представителей Министерства обороны сообщает Realitatea.

«Румынские военные власти были информированы украинскими [военными властями], что около 07:30 [08:30 мск] ракета сил РФ, которая нанесла удар по Черновицкой области, Украина, пересекла воздушное пространство Республики Молдова и в течение примерно двух минут была в воздушном пространстве Румынии, на севере страны близ населённого пункта Дарабань», — указывается в сообщении военного ведомства.

Данные мониторинга систем воздушного наблюдения Румынии, а также данные, предоставленные средствами стран НАТО, пересечение румынского воздушного пространства не подтвердили. Ведомственные структуры МО страны продолжают изучать подробности ситуации для установления всех деталей.