Минобороны Румынии опровергло сообщение о вторжении ракеты РФ в воздушное пространство
МО Румынии: Российская ракета не вторгалась в воздушное пространство страны
Министерство обороны Румынии опровергло сообщение о вторжении ракеты РФ в воздушное пространство страны. Об этом со ссылкой на представителей Министерства обороны сообщает Realitatea.
«Румынские военные власти были информированы украинскими [военными властями], что около 07:30 [08:30 мск] ракета сил РФ, которая нанесла удар по Черновицкой области, Украина, пересекла воздушное пространство Республики Молдова и в течение примерно двух минут была в воздушном пространстве Румынии, на севере страны близ населённого пункта Дарабань», — указывается в сообщении военного ведомства.
Данные мониторинга систем воздушного наблюдения Румынии, а также данные, предоставленные средствами стран НАТО, пересечение румынского воздушного пространства не подтвердили. Ведомственные структуры МО страны продолжают изучать подробности ситуации для установления всех деталей.
Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по курскому Льгову погибли три женщины. При обстреле города были выпущены как минимум 6 американских ракет.
Life.ru / Шедеврум