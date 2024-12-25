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25 декабря, 12:50

Минобороны Румынии опровергло сообщение о вторжении ракеты РФ в воздушное пространство

МО Румынии: Российская ракета не вторгалась в воздушное пространство страны

Министерство обороны Румынии опровергло сообщение о вторжении ракеты РФ в воздушное пространство страны. Об этом со ссылкой на представителей Министерства обороны сообщает Realitatea.

«Румынские военные власти были информированы украинскими [военными властями], что около 07:30 [08:30 мск] ракета сил РФ, которая нанесла удар по Черновицкой области, Украина, пересекла воздушное пространство Республики Молдова и в течение примерно двух минут была в воздушном пространстве Румынии, на севере страны близ населённого пункта Дарабань», — указывается в сообщении военного ведомства.

Данные мониторинга систем воздушного наблюдения Румынии, а также данные, предоставленные средствами стран НАТО, пересечение румынского воздушного пространства не подтвердили. Ведомственные структуры МО страны продолжают изучать подробности ситуации для установления всех деталей.

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Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по курскому Льгову погибли три женщины. При обстреле города были выпущены как минимум 6 американских ракет.

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Life.ru / Шедеврум

Ольга Сливченко
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