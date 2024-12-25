Wildberries&Russ хочет купить небоскрёб около «Москвы-Сити» под штаб-квартиру

Новообразованный холдинг «РВБ», появившийся после слияния компаний Wildberries и Russ, приобретёт права на возводимый высотный комплекс в деловом квартале «Москва-Сити». Данную информацию подтвердили представители холдинга в беседе с журналистами «Газеты.Ru».

Головной офис объединённой компании разместится в многоэтажном комплексе, возведение которого запланировано в непосредственной близости от моста Багратион вдоль Краснопресненской набережной. Согласно проекту, сооружение достигнет высоты 398 метров при совокупной площади помещений 214 тыс. квадратных метров. Под строительство объекта выделена территория размером 0,56 га.

«Мы внимательно изучали имеющиеся на рынке предложения, рассматривали разные варианты, но решили остановиться на приобретении уже спроектированного объекта. Бизнес-центр у моста «Багратион» — это оптимальный выбор, так как здание будет удобно расположено и учитывает наши планы по масштабированию бизнеса», — сказала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.